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Объем розничных продаж в Италии вырос на 2,2%

Экономика

Впервые с начала 2018 года вырос объем продаж не только в крупных сетях, но и в небольших магазинах

Рим, 5 октября 2018, 15:28 — REGNUM  По данным за август 2018 года, объем розничных продаж в Италии вырос на 2,2% в сравнении с аналогичным показателем 2017 года, сообщает национальная служба статистики Istat в пятницу, 5 октября.

В сравнении с июлем 2018 года объем продаж увеличился на 0,7%.

Статистики отмечают, что впервые с начала 2018 года вырос объем продаж не только в крупных сетях (2,4%), но также в небольших магазинах (1,3%). В таких магазинах растет прежде всего объем продаж непродовольственной продукции.

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Экономика Италии
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