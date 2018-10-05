Рублю снова придётся уйти в глухую оборону

Москва, , 15:27 — REGNUM Российский рубль, ведомый общим настроением с финансовых рынков, и подверженный новым истерикам со стороны США и членов НАТО, о яко бы имевших место хакерских атаках со сторону очередных российских хакеров, явно не стремится укреплять свои позиции сегодня (5 октября), да и скорее всего на следующей неделе причин для движения в сторону укрепления наблюдаться не будет, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«Для этого есть и макроэкономические причины, в лице растущих доходностей американских трежерис, которые всё-таки сдвинулись с места в сторону падения цены и роста доходностей, что делает российские ОФЗ менее привлекательными, а это в свою очередь, на фоне неудачных размещений российского Министерства финансов, которые были на этой неделе, не играют на руку российскому рублю», — пояснил эксперт.

В текущих условиях, можно ожидать продолжения давления на российскую национальную валюту, как минимум, до уровня в 67 — 67,50 российских рублей за один американский доллар США, а по отношению к единой европейской валюте эти отметки расположены на уровне в 77,25 — 77,75 рублей за евро, как минимум. Общий тренд на международном валютном рынке задают сейчас общемировой спрос на американскую валюту и настрой на возможное развитие коррекции на фондовом рыке в США.

«Если, на фоне роста волатильности на мировом фондовом рынке и подспудном всплеске закупок американского доллара со стороны глобальных инвесторов, индекс американского доллара США снова подскочит выше уровня в 96 — 96,50 пункта, то российской валюте снова придётся уйти в глухую оборону и двинуться к уровням очень близким к 69−69,50 за доллар и 80 — 81 за евро», — считает Блинов.

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