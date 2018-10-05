Погрузка на Калининградской железной дороге выросла на 12%

Калининград, , 15:14 — REGNUM

По оперативным статистическим данным, погрузка на инфраструктуре Калининградской железной дороги в сентябре 2018 года выросла на 11,9% по сравнению с сентябрем 2017 года и составила 246,7 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала РЖД.

В частности, увеличилась погрузка: каменного угля — на 1159% до 53,6 тыс. тонн; автомобилей — на 43,9, % до 28,7 тыс. тонн; метизов — на 25,5% до 3,7 тыс. тонн; торфа — на 64,5% до 362 тонн; продовольственных товаров — на 10,3% до 10,6 тыс. тонн

В сентябре 2018 года по инфраструктуре Калининградской железной дороги было перевезено больше 1,2 млн тонн грузов, динамика по этому показателю в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составила 0,6%.