Глава Минприроды РФ наметил задачи по развитию Арктики

Москва, , 15:09 — REGNUM На сегодняшний день в Арктике реализуется 11 крупных инвестиционных проектов. Новые проекты будут формироваться за счёт нефтедобычи на Енисее, развития месторождений бассейна Енисей-Хатанга, направления грузов по Северному широтному ходу и их отгрузки в порту Сабетта, создания заводов СПГ и по другим направлениям. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на заседании правительства РФ, сообщили в Минприроды РФ.

Одна из главных задач Минприроды по дальнейшему развитию российской Арктики — модернизация всей системы наблюдений в арктическом регионе. Необходимо обеспечить безопасную навигацию по Севморпути с помощью наземной системы Росгидромета (в арктическом регионе 128 станций, из которых 64 — труднодоступные). Также важны сведения, полученные с помощью российских и иностранных спутников, и результаты морских экспедиций.

Россия более активно должна участвовать в международном проекте MOSAiC — многопрофильной дрейфующей обсерватории по изучению арктического климата. Предлагается восстановить практику организации дрейфующих станций «Северный полюс», как наиболее эффективного инструмента исследований высокоширотной Арктики. Кроме того, планируется увеличить грузопоток по Северному морскому пути, а также важно «межведомственное сплочение» и координирующая роль Государственной комиссии в вопросах развития Арктики.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2018 года более 10 стран, в том числе и Россия подписали международное соглашение о предотвращении нерегулируемого промысла в Арктике. Цель соглашения — создание международно-правовой базы регулирования рыболовства в районе Северного Ледовитого океана,

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