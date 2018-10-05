У производителей Петербурга дорожают колбаса, мука и макароны

Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM Петростат обнародовал 5 октября средние цены на отдельные виды потребительских товаров, сложившиеся у производителей Санкт-Петербурга в сентябре 2018 года. Согласно этим данным, лидерами роста отпускных цен среди продуктов питания стали вареные колбасные изделия, мука и макароны.

Так, вареная колбаса и такие же колбаски у производителей подорожали на 3,8% по сравнению с августом текущего года. Если же сравнивать с сентябрем 2017 года, то вареная колбаса стала дороже на 5,6%.

Также в сентябре текущего года подорожала мука: на 2,9% к августу 2018 года и на 6,3% к сентябрю 2017 года. Аналогичные показатели для макаронных изделий составили 2,8% к августу 2018 года и 1,2% к сентябрю 2017 года; для молока — 0% и 3,3%, для круп — 0,8% и 1,8%.

В то же время в минувшем сентябре обратная тенденция отмечена только для хлебобулочных изделий из пшеничной муки — чисто символически они подешевели у производителей на 0,2% по отношению к августу 2018 года.

Практически неизменны отпускные цены на конфеты и печенья.

Отпускные цены на водку в сентябре не изменились, а по сравнению с тем же месяцем 2017 года они выросли на 6%. Пиво также стабильно, но за год оно подорожало на 2,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) выросла в годовом выражении с 2,6% до 3%. Главными инфляционными факторами оказались подорожание продовольствия и ослабление рубля.

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