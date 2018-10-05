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Воронежская область получит 350 млн из федерального бюджета

Экономика

Основная часть пойдет на обновление парка пассажирского автотранспорта

Воронеж, 5 октября 2018, 14:59 — REGNUM  350 млн рублей выделено Воронежской области из федерального бюджета. Решение о выделении дополнительных средств принято на заседании правительства РФ, сообщили ИА REGNUM 5 октября в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Губернатор Александр Гусев поручил направить основную долю этих денег на обновление и расширение парка пассажирского автотранспорта.

Деньги регион, как сообщается, получит «в рамках работы по обеспечению населения качественными услугами в сферах транспортного обслуживания, водоснабжения, культуры, физической культуры и спорта». Поступит дополнительное финансирование еще до конца этого года.

По поручению главы региона, основная часть выделенных денег пойдет на закупку нового автотранспорта: это позволит улучшить условия пассажирских перевозок, повысить эффективность обеспечения транспортной доступности областного центра в целом. Кроме того, власти рассчитывают, что увеличение числа автобусов, улучшение качества пассажирских перевозок поможет стабилизировать ситуацию с организацией платных парковок в центре Воронежа.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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