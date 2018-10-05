Банки должны зарабатывать иначе: о штрафах за обман клиентов

Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Случаи навязывания банками услуг клиентам или продажи одних услуг под видом других весьма распространены, штрафы за эти нарушения должны быть сопоставимы с масштабом получаемой прибыли, сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 5 октября, доцент департамента финансов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Василиса Макарова, комментируя информацию о возможном введении санкций за продажу одних финансовых инструментов под видом других.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Известиям» о разработке законопроекта о введении санкций в отношении банков за продажу одних финансовых инструментов под видом других, а также за введение клиента в заблуждение или за непредставление ему значимой информации. За регулярные нарушения банку может грозить отзыв лицензии, сотруднику — дисквалификация.

Такого рода нарушения действительно весьма распространены. Я тоже сталкивалась с ситуацией навязываемой страховки: по правилам от нее можно отказаться, но в реальности используются те или иные механизмы отказа от выдачи кредита без страховки. Банкиры объясняют: страховка — это их чистая прибыль, и отказываться от нее они не хотят.

Другой распространенный пример: никто не сообщает, что при снятии с депозита наличных средств ставки по этому депозиту меняются, а меняются они в несколько раз.

Решение о введении штрафов за подобные действия совершенно верное. И оно будет эффективным, если размер штрафов будет соизмерим с масштабом доходов, получаемых от совершения перечисленных действий. Банки должны заниматься повышением эффективности своей деятельности, а не зарабатывать на навязывании услуг.