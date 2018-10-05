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Всемирный банк запретил участие индийских компаний в своих проектах

Экономика

Несколько индийских компаний и ряд частных лиц получили запрет на участие в проектах Всемирного банка в любой точке земного шара

Нью-Дели, 5 октября 2018, 17:14 — REGNUM  78 индийских компаний и несколько частных лиц больше не смогут участвовать в каких-либо проектах Всемирного банка ввиду запрета, о котором было объявлено в ежегодном отчете организации. В список компаний, на которые теперь наложено ограничение, попали Olive Health Care и Jay Modi из-за зарегистрированных случаев мошенничества и коррупционной деятельности. Обе компании работали над проектом в Бангладеш.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», запрет, наложенный на Olive Health Care, будет действовать в течение десять лет и шести месяцев, а Jay Modi не сможет принимать участие в проектной деятельности на протяжении семи лет и шести месяцев.

Кроме того, под действие санкций Всемирного банка также попала компания Angelique International Limited по схожим обвинениям. Проекты компании в Эфиопии и Непале были приостановлены. Срок запрета составил четыре года и шесть месяцев. В санкционный список также были внесены индийские компании Family Care, Madhucon Projects Ltd, Tatve Global Environment Pvt Ltd, SMEC (India) Pvt Ltd и Macleods Pharmaceuticals Ltd.

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Зарубежная хроника
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