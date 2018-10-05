Торговая палата ЕС: предпринимательская среда в Вьетнаме улучшилась

Ханой, , 19:31 — REGNUM 4 октября были опубликованы результаты исследования торговой палаты Европейского Союза на территории СРВ на предмет изменения предпринимательской среды во Вьетнаме. В ходе исследования были опрошены представители более 70% предприятий ЕС, действующих на территории СРВ. Большинство респондентов отметили положительную динамику как в предпринимательской среде, так и во вьетнамской экономике в целом.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», сообщество европейских предпринимателей во Вьетнаме довольно происходящими изменениями. В основе лежит экономическая политика Вьетнама, в частности: инвестиционные планы, выручка от осуществления инвестиционных проектов, общее состояние экономики.

Представители европейских предприятий на вопрос о перспективах развития вьетнамской экономики ответили следующим образом: 57% респондентов ответили: «экономика будет развиваться стабильно», 34% респондентов ответили: «вряд ли что-либо изменится», 10% респондентов ответили: «темпы роста снизятся».