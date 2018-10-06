Малые предприятия Вьетнама показывают высокие темпы роста

Ханой, , 11:05 — REGNUM По результатам 10 месяцев 2018 года, темпы роста около 70% малых и средних предприятий очень высокие. Примерно 34% предприятий демонстрировали темпы прироста, превышающий показатель 10%.

В исследовании, которое было проведено при непосредственном участии банка United Overseas Bank (UOB), указывается, что вьетнамский малый бизнес процветает. По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», в настоящее время вьетнамские предприятия встречаются с рядом сложностей, в числе которых: общая напряженность в международной торговле, нехватка квалифицированной рабочей силы и др. Тем не менее, предприятия успешно справляются с существующими проблемами. Многие из них активно развиваются за счет прямых иностранных инвестиций.

В опросе, который был проведен банком UOB, многие предприниматели указывали, что для успешного развития бизнеса необходимо активно внедрять в производство новые технологии.

Общая динамика темпов роста вьетнамской экономики является наиболее высокой с 2011 г. (темпы роста составляют 6,98%).