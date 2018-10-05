Для развития атомной энергетики надо работать над проектами малой мощности

Москва, , 14:29 — REGNUM Для дальнейшего развития атомной энергетики необходимо работать над проектами атомных станций меньшей, чем сейчас мощности, считает Валентин Гибалов, автор блога TNEnergy.

Напомним, в рамках Российской энергетической недели одна из дискуссий была посвящена обсуждению возможностей атомной энергетики как основы для современного развития. Участники дискуссии обсудили влияние ядерных технологий на всю экономику стран, их развивающих.

«Росатом вносит свой вклад в развитие мировой атомной энергетики. У нас сейчас контракты на 25 энергоблоков в активной стадии реализации, еще 11 блоков законтрактовано. Наличие в стране атомных технологий является мощнейшим импульсом для социально-экономического развития», — заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв в ходе сессии.

Говоря о перспективных проектах в атомной энергетике, Гибалов обратил внимание на проекты АЭС малой мощности: «Я считаю, что в рамках ядерной энергетики Росатом может и должен развивать реакторы малой мощности. На сегодняшний день госкорпорация предлагает блоки мощностью 1000 МВт и больше. Однако для дальнейшего развития атомной энергетики необходимо работать и над проектами с меньшей мощностью».

«Это важно не только потому, что есть регионы, где в гигаваттных блоках нет потребности — их производство будет излишним, а реактор мощностью 600 или 300 МВт был бы востребован. Есть еще один момент: блоки совсем малой мощности (50, 100 МВт) можно собирать в модульные электростанции, что дает возможность маневра. Сейчас развитие этого направления сдерживает высокая стоимость киловатт-часа, но здесь есть поле для применения разнообразных технических наработок. Так, малые реакторы с тяжелым металлическим теплоносителем вполне могли бы в перспективе стать дешевле в строительстве», — считает автор блога TNEnergy.

Блоки малой мощности создадут новый облик атомной энергетики, позволят по-новому взглянуть на возможности этого вида генерации, полагает он.

«Если говорить о сроках реализации таких проектов, то всё зависит от регуляторов — насколько быстро они будут разрешать эксплуатацию энергоблоков нового поколения. Я думаю, что в ближайшие лет 15 атомные станции малой мощности, модульные АЭС могут быть построены, и на реальных примерах мы сможем посмотреть, насколько удается решать вопрос их коммерческого использования», — заключает Валентин Гибалов.