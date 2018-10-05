В Волгограде обсудили развитие молодежного туризма в России и Узбекистане

Волгоград, , 14:27 — REGNUM Лидеры молодежных организаций, ученые, представители органов власти приняли участие в круглом столе «Перспективы развития молодежного туризма на территории России и Узбекистана», который прошел в Волгоградском государственном университете (ВолГУ), сообщает 5 октября пресс-служба вуза.

«Наша задача — заинтересовать узбекских коллег, чтобы у нас появилось большое количество совместных проектов и акций в сфере молодежного туризма», — сообщил модератор круглого стола, председатель комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда Иван Радько.

На встрече выступил заместитель хакима Самаркандской области по вопросам молодежной политики Рустам Кобилов. По его словам, узбекистанская сторона уже провела переговоры с руководством ВолГУ и договорилась о программе студенческих обменов.

«Ждем всех в Самарканде, и будем очень рады познакомить всех с нашей уникальной многовековой историей», — сказал Кобилов.

Отмечается, что круглый стол состоялся в рамках Третьего международного Российско-Узбекского молодежного форума. Мероприятие проходит одновременно в трех городах России: Москве, Астрахани и Волгограде. Его организаторами выступают Росмолодежь, Ресурсный молодежный центр, Российский Союз Молодежи, Союз молодежи Узбекистана и другие организации.

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