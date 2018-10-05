Костромская область сократила госдолг на 1,26 млрд рублей

Кострома, , 14:03 — REGNUM Костромская область сократила государственный долг на 1 миллиард 259,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба губернатора области.

За девять месяцев текущего года объем налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет превысил 13 миллиардов рублей. Это на 10,5% выше аналогичного периода прошлого года.

В регионе отмечают рост поступлений по ключевым доходным источникам бюджета:

поступления по налогу на доходы физических лиц выросли на 364 миллиона рублей (+9,3%);

поступления по налогу на прибыль организаций — на 154 миллиона рублей (+4,1%);

по налогу на имущество организаций (+12,5%);

по акцизам (+13,7%);

упрощенной системе налогообложения (+17,7%).

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области снизили процентную ставку взятых областью кредитов с 8,25% до 7,95% годовых. Благодаря этому областной бюджет сэкономит более 29 миллионов рублей в год.

Чтобы сократить расходы на обслуживание долга, область рефинансировала краткосрочные кредиты (7,6 млрд рублей) «за счет привлечения пятилетних банковских кредитов Сбербанка под меньшую процентную ставку». Отметим, что Сбербанк является единственным кредитором регионального бюджета.

Отметим, что в ноябре 2017 года Костромская область получила из федерального бюджета около 12 миллиардов рублей в кредит под 0,1% годовых, а в январе 2018 года Федеральное казначейство объявило о введении усиленного надзора за расходами области.