МВФ предупреждает Японию о последствиях увеличения налога на потребление

Токио, , 18:15 — REGNUM Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард на пресс-конференции 4 октября в Токио заявила, что Японии необходимо убедиться в том, что увеличение налога на потребление с 8% до 10% не повлияет на экономический рост страны. По сообщению японского новостного агенства «Киодо Цусин», Лагард также отметила, что повышение налога оправданно, ведь Японии необходимо увеличивать расходы на здравоохранение и социальное обеспечение. Однако это может повлиять на частный спрос и может затормозить третью экономику мира. Чтобы этого не произошло, необходимо будет предпринять меры, смягчающие последствия. Кроме этого, надо будет также учитывать социальное положение людей, особенно с низким доходом. Этот вопрос также будет подниматься на следующей неделе в ходе встречи министров финансов «Группы двадцати», на которой будет присутствовать и японский министр Таро Асо.