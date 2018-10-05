Что такое «мисселинг»? С какой практикой банков можно бороться законами

Москва, , 13:52 — REGNUM Степень защиты потребителей в банковской сфере будет зависеть от формулировок, которые будут положены в обсуждаемый законопроект по борьбе с мисселингом. После появления законопроекта можно будет судить, на борьбу с какими именно нарушениями он направлен, считает гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова сообщила, что законопроект, предполагающий санкции за продажу одних финансовых инструментов под видом других, разрабатывается депутатами совместно с ЦБ РФ. Сначала на кредитную организацию и сотрудника, которые будут уличены в нарушениях, наложат штраф.

За регулярные случаи обмана потребителей банку может грозить отзыв лицензии, а работнику — дисквалификация, то есть запрет на работу с частными лицами. Эксперты утверждают, что от так называемого «мисселинга» (действий продавца, вследствие которых производится некорректная продажа продукта или услуги) страдает каждый десятый гражданин РФ.

«В последнее время мы видим поступательную работу по защите прав потребителей: ограничение значений ПСК, ввод повышенных коэффициентов риска, открытие электронных приемных по обработке обращений и др., а теперь ещё одна инициатива — по мисселингу.

После появления текста законопроекта можно будет судить на борьбу с какими именно нарушениями он направлен. Так, например, в зарубежной практике под «мисселингом» понимается способ продажи услуг или товаров, при котором продавец не информирует покупателя о всех свойствах продукта (как правило негативных) или, более того, вводит покупателя в заблуждение при описании свойств продукта или услуги.

В зарубежной банковской и инвестиционной сферах мисселинг, как правило, встречается при продажах инвестиционных финансовых продуктов и услуг и в меньшей степени — банковских продуктов. В основном, речь идет о том, что риск приобретаемого продукта не был в достаточной степени разъяснен при оформлении сделки или покупателю не была предоставлена полная информация о свойствах и параметрах продукта, например при приобретении того или иного вида ценных бумаг.

Кроме того, есть и более экзотические случаи мисселинга: полис страхования от потери работы был продан безработному, или покупатель просит компанию продать ему телевизор со встроенными динамиками, так как не собирается подключать его к системе домашнего кинотеатра, а доставив телевизор домой, обнаруживает, что телевизор не имеет встроенных динамиков. К самому телевизору претензий нет — он работает, но продавец ввел покупателя в заблуждение и продал ненужный покупателю товар.

Поскольку практика мисселинга и защиты от него в России ещё не устоялась, то сказать, как именно и насколько эффективно будет работать будущий закон, довольно сложно — необходимо дождаться точных формулировок или описания случаев, от которых потребитель будет защищен, так как российская практика мисселинга также довольно широкая. Наиболее распространенным случаем является продажа страхового полиса одновременно с выдачей кредита или займа.

Также кредитные организации могут умалчивать о разного рода комиссиях и сборах, например по пластиковым картам, когда в рекламе сообщается о бесплатном обслуживании карты, хотя на самом деле бесплатным может оказаться только первый год. Встречается и выдача, например, ипотечного кредита с плавающей процентной ставкой под видом фиксированной.

Бывает и выдача долгосрочного кредита (например, той же ипотеки), когда дата его погашения находится после даты выхода на пенсию, когда доход может существенно измениться, и ввод в заблуждение путем предложения клиенту кредита по процентной ставке с приставкой «от», а в реальности ставка с учетом дополнительных комиссий может существенно вырасти, поэтому лучше смотреть не на маркетинговую ставку, а на реальное значение полной стоимости кредита.

За рубежом с мисселингом, как правило, борются через обращение к финансовому омбудсмену. Подобный институт, безусловно, есть и в России — главное, чтобы он был готов к обработке дополнительного потока жалоб».

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