Электронная система «Тундук» сэкономит бюджету Киргизии до $300 млн в год

Бишкек, , 13:52 — REGNUM Внедрение системы электронного взаимодействия «Тундук» позволит бюджету Киргизии ежегодно экономить до $300 млн (19,8 млрд рублей) в год. Об этом стало известно в ходе конференции «Система «Тундук»: достижения и перспективы», проходящей в Бишкеке, пишет «24.kg».

По словам премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, Киргизия стала первой страной, присоединившаяся к инициативе «Открытое правительство». Он также отметил, что система «Тундук» позволяет госорганам, муниципальным ведомствам, и другим организациям обмениваться информацией напрямую, без запроса справок у граждан.

«Экономическое развитие страны зависит от количества и качества информационных услуг и их доступности. Электронная система «Тундук» отвечает этим требованиям. Граждане не должны ходить за справками из одного ведомства в другое», — подчеркнул глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что внедрение системы электронного межведомственного взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления «Тундук» началось в Киргизии в 2016 году.

Как утверждают в правительстве Киргизии, основной целью проекта «Түндүк» является повышение эффективности управления в органах государственной власти за счет обеспечения оперативного получения данных, необходимых для оказания госуслуг и выполнений государственных и муниципальных функций между органами исполнительной власти и местного самоуправления, минимизации затрат на поиск, обработку и отправки информации в электронной форме.