Цементный завод Калуги – банкрот: история одного инвестиционного проекта

Калуга, , 13:48 — REGNUM ООО «Калужский цементный завод» признан банкротом, в отношении него введено конкурсное производство. Следующими Арбитражный суд Калужской области рассмотрит претензии госкорпорации «Внешэкономбанк» на сумму свыше 35,168 млрд рублей. ВЭБ также выступал за банкротство предприятия, но был вторым, кто подал иск, поэтому его заявление в порядке очередности будет рассмотрено в течение 15 дней после рассмотрения обоснованности претензий первого истца. Ранее по ходатайству госкорпорации Арбитражный суд Калужской области запретил заводу отчуждать имеющиеся у него недвижимое и движимое имущество. Госкорпорация пыталась также через суд запретить ООО начислять премии и иные поощрительные выплаты сотрудникам, но в этой части ходатайства ей было отказано. Решение суда о признании ООО банкротом пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Калужский цементный завод» учреждено 24 января 2007 года в селе Маклачи Думиничского района Калужской области, уставный капитал — 465 млн рублей. По данным с инвестиционного сайта индустриального парка «Маклаки», ООО заявлялся как его резидент и управляющая компания. Единственным участником завода является московское ОАО «Объединение «Мастер», учредителем которого числится международная коммерческая компания «Виктори Эссет Менеджмент АГ, Инк». По данным из открытых источников, на 2017 год владельцем ОАО «Объединение «Мастер» являлась Master Group AG, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

Примечательно, по данным из ЕГРЮЛ, доля участника ООО находится под обременением до даты полного исполнения обязательств по кредитному соглашению от 22 июля 2011 года, обеспеченному залогом, или же до даты фактического поступления на счета залогодержателя всей причитающейся выручки от реализации доли.

Напомним, соглашение о строительстве цементного завода на базе Которьского месторождения строительных известняков было подписано ОАО, правительством региона и администрацией района в феврале 2010 года. Ввести предприятие в эксплуатацию изначально планировали в 2014 году, заявлялась проектная мощность — 3,5 млн тонн продукции ежегодно. Общий объем инвестиций анонсировался на уровне 651,6 млн евро. Предприятие должно было дать рабочие места для 400 человек, но проект до конца так и не был реализован. А с 4 июня 2018 года ООО «Калужский цементный завод» находится в стадии ликвидации.

Первым иск о банкротстве предприятия 15 мая 2018 года подало ООО «Мастер-С», заявившее претензии на сумму 947 088 рублей. Спустя шесть дней с аналогичным иском пришёл и сам завод, отметивший, что его долги составляют 36 043 005 000 рублей. Еще спустя неделю в деле с аналогичным иском появился и ВЭБ. Сумма его претензий — 35 168 049 102,84 рубля.

Еще в феврале 2018 года губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в своём выступлении заявил, что на строительство завода возлагаются большие надежды: «Это те налоговые поступления, которые могли бы сегодня коренным образом изменить ситуацию в Думиничском районе». Похоже, что этим чаяниям не суждено сбыться.

3 октября 2018 года Арбитражный суд Калужской области признал ООО «Калужский цементный завод» несостоятельным (банкротом), открыв конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 3 апреля 2019 года. Конкурсным управляющим общества утверждён Эдуард Гриченко.

«Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Калужской области», — отмечается в вердикте суда.

А до этого, по ходатайству ВЭБ, 31 июля 2018 года суд ввел обеспечительные меры, запретив до итогов рассмотрения обоснованности заявления Внешэкономбанка отчуждать права требования к должникам ООО по цене ниже номинальной стоимости указанных прав требования, отчуждать основные средства (автотранспорт, оборудование и пр.), принадлежащие ООО «Калужский цементный завод» на праве собственности, и отчуждать право собственности на 69 земельных участков. В удовлетворении ходатайства в части запрета начислять и выплачивать премии и иные поощрительные выплаты работникам ООО «Калужский цементный завод» суд отказал.

Впереди — слушания по претензиям ВЭБа. Следующее заседание по делу назначено на 16 октября 2018 года.