В Югре долги за коммунальные услуги «выбьют» коллекторы

Сургутский район, Югра, , 13:53 — REGNUM В Сургутском районе Югры к «выбиванию долгов» за предоставленные коммунальные услуги приступит нанятая муниципальным управлением тепловодоснабжения и водоотведения (УТВиВ) коллекторская фирма. Прибегнуть к таким мерам вынудила ситуация: жители района задолжали за воду и тепло более миллиарда рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации муниципалитета.

«У УТВиВ 12 тысяч лицевых счетов потребителей коммунальных услуг. Из них шесть тысяч — должники. В отделе по работе с должниками работает три человека. Обращение к коллекторам — единственный выход вернуть миллиард. Когда люди идут в магазин и набирают продукты, их не выпустят из торговой точки без оплаты. А у нас в районе за взятые у поставщика воду и тепло можно не платить. Некоторые накопили и по 700 тыс. рублей долгов, есть миллионники», — поясняет заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина.

Только в посёлке Солнечный насчитывается 23 «миллионера» по задолженностям за ЖКУ. Некоторые не платят по десять лет. В целом в посёлке, где проживает 10 тыс. человек, жители многоквартирников и частных домов с централизованным водоснабжением накопили 234 млн рублей коммунальных долгов. В основном не платят обитатели ветхих и аварийных «деревяшек».

"Недалеко от жителей Солнечного ушли должники из Белого Яра — 261 млн рублей, Лянтора — 255 млн рублей, Федоровского — 110 млн рублей. Что такое миллиард рублей? Это 430 квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья», — поясняет замглавы Сургутского района Дина Кузьмина.

Согласно условиям договора с коллекторским агентством, его сотрудники будут совершать обзвоны, обходы, отправлять информацию о долгах за ЖКУ на работу должника и в банки, где обслуживается его зарплатная карта.

«Мы никогда не будем никому угрожать. В законе предусмотрено и выселение, в случае наличия задолженности. Предусмотрены различные удержания из заработной платы или пенсии. Изъятие определенного имущества. Человек, возможно, не сможет выезжать за границу. Ещё планируют ввести такую меру наказания, как изъятие водительского удостоверения. Мы будем пользоваться всеми законными санкциями», — пояснил «Сургутской трибуне» руководитель долгового бюро, которое выиграло тендер на оказание коллекторских услуг, Виталий Короленко.

Как отметила Дина Кузьмина, среди должников есть сотрудники «Сургутнефтегаза», которых трудно назвать малообеспеченными. Каждый случай должника в администрации района готовы рассмотреть, пойти навстречу, сделать реструктуризацию долга, где-то помочь субсидией. Но основная масса неплательщиков предпочитает накапливать долги до визита коллектора, полагает замглавы Сургутского района.

Отметим, что к услугам коллекторских агентств ранее в Югре прибегли руководители окружного фонда капремонта. Как уже сообщало ИА REGNUM, на крайние меры коммунальщиков толкнула июльская задолженность по взносам на капремонт жителей многоквартирных домов ХМАО размером в 1,8 млрд рублей.

Тогда сотрудники регионального фонда отмечали, что долги по ЖКУ и за капремонт «выбиваются» коллекторами в Свердловской, Челябинской, Саратовской областях и в Карелии.

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