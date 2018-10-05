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В Симферополе разбираются с наружной рекламой

Экономика

В городе больше не будет хаотичной установки билбордов и ситилайтов

Симферополь, 5 октября 2018, 13:44 — REGNUM  Власти Симферополя разработали единую схему размещения рекламных конструкций на территории города. Об этом 5 октября сообщил начальник управления наружной рекламы и информации Алим Джалилов.

«Все места согласованы с представителями правоохранительных органов, ресурсопоставляющих и сетевых организаций. Предварительно проведена увязка с утвержденной схемой организации дорожного движения. Также во внимание приняты планы по высадке деревьев», — отметил чиновник.

По его словам, документ сейчас проходит согласование на республиканском уровне, после этого он будет вынесен на рассмотрение профильных комитетов, а затем и на сессию Симферопольского горсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в администрации крымской столицы пообещали убрать больше тысячи рекламных билбордов и ситилайтов, у которых истекли сроки разрешительных документов.

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Городское благоустройство
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