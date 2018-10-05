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Стоимость бренда Samsung достигла 60 млрд долларов

Экономика

По показателю стоимости бренда южнокорейская компания на 6 месте в мире

Стоимость бренда Samsung достигла 60 млрд долларов
David Berkowitz
Samsung

Сеул, 5 октября 2018, 17:58 — REGNUM  Стоимость бренда крупнейшего южнокорейского производителя электроники — Samsung Electronics — достигла 60 млрд долларов, что на 6% выше, чем годом ранее. По этому показателю корпорация занимает 6 место в мире, обходя, например, Toyota, Mercedes-Benz, Facebook и McDonald’s. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство KBS со ссылкой на доклад Interbrand 2018 Best Global Brands.

Кроме Samsung в топ-100 вошли ещё два корейских бренда — Hyundai Motor и Kia, которые расположились на 36 (13,5 млрд долларов) и 71 (6,9 млрд долларов) местах соотвественно. Первые два места уже 6 лет подряд занимают американские корпорации Apple и Google.

По совокупной стоимости брендов Южная Корея находится на 5 месте в мире после США, Германии, Японии и Франции.

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Зарубежная хроника
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