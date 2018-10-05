Киев обвинили в резком снижении объемов добычи угля

Киев, , 13:24 — REGNUM Задолженность правительства Украины по зарплатам перед рабочими угольной отрасли превысила 41,8 млн долл. При этом госшахты резко снизили добычу угля. Об этом 5 октября заявил внефракционный депутат, член партии «Наш край» Сергей Шахов, выступая в Раде во время «Часа вопросов к правительству».

«Что за издевательство над шахтерами? На «Селидовугле» должны 250 млн грн, на «Львовуголь», на «Луганскуголь» задолженность 1,180 млрд грн. Никаких не 350 млн. Три дня бастуют шахтеры, которые заблокировали дорогу «Донецк-Днепр». Когда выплатят зарплату шахтерам? Мы проголосовали, президент подписал закон (об изменении расходной части бюджета Украины на 2018 год для погашения задолженности по зарплатам перед рабочими угольной отрасли — ИА REGNUM )… Когда будет развиваться угольная отрасль в нашем государстве? В прошлом году добыто 4,5 млн тонн угля, в этом — всего-навсего 1 млн. А должны добывать минимум 18 млн тонн угля», — добавил Шахов.

В свою очередь вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив считает, что правительство Украины затянуло реформу угольной отрасли.

«Что касается вопроса шахт. Мы понимаем, что эта проблема нарастала все 27 лет. Это очень тяжелый вызов для нашего правительства. Мы должны как можно быстрее реализовать реформу, которую мы затянули», — отметил Кубив.

При этом замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзан заявил, что общая задолженность перед рабочими угольной отрасли составляет около 16,6 млн долл.

«Есть ситуация по «Селидовуглю». Задолженность там более 180 млн (6,3 млн долл — ред.) перед рабочими. К сожалению, предприятие работает долгий термин крайне неудовлетворительно. Объемы реализации не позволяют покрыть все необходимые затраты, в первую очередь зарплату. Вчера подписано решение правительства о выделении 136 млн грн (4,8 млн долл.)… Сейчас идут последние согласительные процедуры. Думаю, в ближайшее время задолженность по «Селидовуглю» как и по всей отрасли будет уничтожена. Сегодня она составляет не 1 млрд 100 млн, а 470 млн грн (16,6 млн долл.)», — заверил Корзан.

Угледобывающие предприятия Украины в 2017 году уменьшили добычу рядового угля на 14,6% (на 5 млн 947,9 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом — до 34 млн 916,2 тыс. тонн. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля упала на 18,6% (на 1 млн 554,1 тыс. тонн) — до 6 млн 807,3 тыс. тонн, энергетического — на 13,5% (на 4 млн 393,9 тыс. тонн), до 28 млн 108,8 тыс. тонн. В январе-сентябре 2018 года на Украине добыли на 5% меньше угля, чем в аналогичный период прошлого года. Так, за 9 месяцев 2018 года было добыто 24,849 миллиона тонн угля. Государственные угледобывающие предприятия за 9 месяцев текущего года добыли 3,15 миллиона тонн угля, а это на 11% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября горняки шахты «Котляревская» (госпредприятия «Селидовуголь») перекрыли автомагистраль «Днепр — Донецк». Задолженность правительства по зарплатам перед шахтерами ГП «Селидовуголь» составляет 9,1 млн долл с учетом оплаты за сентябрь.

Напомним, 13 июля Верховная Рада приняла закон №8362 о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли. Он предусматривает выделение 50 млн долл на угольную отрасль и погашение долгов по зарплатам перед шахтерами. В августе президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

20 июня на заседании правительства премьер Владимир Гройсман поручил профильным ведомствам выработать решения относительно погашения задолженности по выплате зарплаты шахтерам, а также сообщил, что будет инициировать проверку всей государственной угольной отрасли.