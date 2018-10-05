Русагро получит контроль над холдингом «Солнечные продукты»

Тамбов, , 13:15 — REGNUM Головная компания Русагро — кипрская Ros AGRO PLC — приобрела право на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Limited, которая владеет холдингом «Солнечные продукты», сообщает 5 октября пресс-служба предприятия.

В настоящее время в структуре активов «Солнечных продуктов» объединены: масложировые комбинаты в Москве, Саратове и Новосибирске общей мощностью 500 тысяч тонн готовой продукции в год; три маслоэкстракционных завода в Аткарске, Армавире и Балаково общей мощностью 4 700 тонн маслосемян в сутки; элеваторы и сельскохозяйственные земли в Саратовской области.

Предполагается, что в 2019 году Русагро произведет слияние приобретенных активов со своими активами масложирового бизнес направления.

Русагро — крупнейший вертикальный агрохолдинг России. Предприятие является лидером в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.