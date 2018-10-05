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В Казахстане создадут фонд для реализации прорывных проектов

Экономика

На реализацию данной инициативы будет направлено $813 млн

Астана, 5 октября 2018, 13:19 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил создать фонд прямых инвестиций в несырьевой сектор экономики для реализации крупных проектов. Об этом глава государства заявил 5 октября в ходе своего послания народу.

На реализацию данной инициативы будет направлено 300 млрд тенге ($813 млн). Фонд будет работать по принципу соинвестирования с иностранными инвесторами.

Назарбаев считает, что при условии софинансирования инвесторы будут более активно приходить на казахстанский рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего послания Нурсултан Назарбаев поручил направить на развитие обрабатывающей промышленности и несырьевого сектора 500 млрд тенге ($1,35 млрд).

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Экономика Казахстана
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