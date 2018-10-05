В Калининграде изменят принципы строительства новых объектов

Калининград, , 13:10 — REGNUM В Калининграде прошло заседание правления Российского союза строителей, а перед этим было подписано соглашение о сотрудничестве с министерством строительства и ЖКХ региона и Ассоциацией «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций», сообщает пресс-служба областного правительства.

Исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз анонсировал новый подход при строительстве жилья. Он подчеркнул, что сегодня ведется активная работа с застройщиками по созданию комфортной среды на вводимых ими в эксплуатацию объектах.

«Необходимо обеспечить дома малыми архитектурными формами, нормальными детскими площадками, озеленением. Предусмотреть благоустройство общедомовой территории. Немаловажна «безбарьерная среда». Мы пытаемся с застройщиками на эту тему постоянно воевать. Нужно рассчитывать на маломобильные группы населения: предусмотреть контактную плитку, пандусы, лифт на первом этаже на уровне подъезда. Таким образом, обеспечить доступ для всех категорий населения», — сказал Сергей Черномаз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость всех строительных работ в Калининградской области за восемь месяцев 2018 года составила 78,1 млрд рублей, что на 38,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В январе-августе 2018 года организациями всех форм собственности построено 999 жилых домов, или 8240 квартир общей площадью 569,6 тыс. кв. метров, что на 19,7% выше уровня января-августа 2017 года. Индивидуальными застройщиками построено 900 жилых домов общей площадью 167,6 тыс. кв. метров, или 29,4% от общего объема жилья, введенного в январе-августе 2018 года.

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