Солнечные панели из России начали поставлять в Европу

Москва, , 13:10 — REGNUM Солнечные панели российского производства начали экспортировать за рубеж. Первые поставки с Новочебоксарского завода осуществлены в Европу. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

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Он уточнил, что объёмы поставок пока небольшие, однако отметил необходимость сделать это российское оборудование востребованным в мире.

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Также в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве Текслер заявил о необходимости продолжать действующую в России программу поддержки возобновляемой энергетики (ДПМ ВИЭ), срок действия которой завершается в 2024 году.

«Эта программа должна стимулировать развитие собственных отечественных компетенций», — сказал первый заместитель министра энергетики РФ.

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