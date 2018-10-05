«На те же грабли»: о полном «отказе» РФ от доллара

Москва, , 13:04 — REGNUM Несмотря на заявление главы ВТБ Андрея Костина о том, что в России не планируют запрещать доллары, доктор экономических наук Никита Кричевский не был бы так уж уверен, что клиенты банков «могут спать спокойно».

Комментируя «утопическую», как выразился банкир, идею полного отказа от использования доллара в России на своей странице в Facebook, эксперт, в частности, отметил:

«По всей вероятности, дедолларизация в предлагаемом правительством виде провалится так же, как деофшоризация. Доблестная российская бюрократия обсуждает постепенный уход от долларовых расчетов аж с 2014 года (практически одновременно с отказом от офшоров), когда против России были введены первые санкции. Продвинулись хоть на йоту? Нет, разве что курс стал в два раза слабее.

Опубличенные меры, вроде ослабления контроля над рублевыми экспортерами, снижения внимания к возврату валютной выручки или ускорения возврата НДС, конечно, хорошие, но кто или что мешало властям сделать эти шаги в предыдущие годы, а главное — как эти предложения соотносятся с дедолларизацией?

Сегодня доллар участвует почти в девяти из каждых 10 сделок на мировом валютном рынке. В валютных резервах центробанков на доллар приходится почти 60%. (евро — 20%). Почти в 60% стран, на долю которых приходится 76% мирового ВВП, валютный режим привязан к доллару. И до кучи: в 2006 году Иран вознамерился учредить нефтяную биржу за евро, но затея с треском провалилась. Теперь на те же грабли Россия.

И дело даже не в том, что доллар или евро притягательны, а в том, что рубль у нас «плавает». Как в таких условиях переходить на рубль, не знают даже сумасшедшие. Евро? И без того с Европой торгуем за их валюту. Юань? Но он привязан к доллару, да и приказать кому бы то ни было правительство не в силах.

Скорее всего, принудительный обмен долларовых вкладов все-таки случится: санкции — санкциями, но долларовые долги крупнейших госбанков никто прощать не собирается. А доллары у нас имеются как раз на вкладах. У вас еще остались доллары? Тогда мы идем к вам!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что о полном отказе от доллара в России речь не идёт, обсуждается только ограничение использования этой валюты в расчетах. Также он заверил, что в России запрещать доллар не будут, поэтому население «может спать спокойно, тем более, если деньги в банке».

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