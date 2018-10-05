В Казахстане разработают карту управления урбанизацией

Астана, , 13:03 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил разработать до 1 сентября 2019 года прогнозную схему территориального развития страны до 2030 года. Об этом глава государства заявил 5 октября в ходе своего послания народу.

В документе будут представлены перспективные и бесперспективные поселки. Глава государства назвал документ новой картой управляемой урбанизацией страны.

Назарбаев считает, что Казахстану необходимо постепенно переходить от схемы «инфраструктура — люди» к «схеме люди — инфраструктура».

«Я говорю о том, какие поселки развивать, бесперспективные не надо развивать», — добавил глава государства.

Как сообщал ИА REGNUM, в 1991 году городское население Казахстана составляло 58%, а сельское — 42%. По состоянию на 1 мая 2018 году в городе проживали 57,5% населения, а в селе — 42,5%. Под урбанизацией подразумевается рост числа городского населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Урбанизация или возвращение в села: в каких условиях обитают казахстанцы?