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Киев: жителям столицы скоро могут снова включить горячую воду

Экономика

Пока что без горячей воды остаются шесть районо украинской столицы

Киев, 5 октября 2018, 12:52 — REGNUM  Киевская горадминистрация подготовила рабочий вариант мирового соглашения с «Нафтогазом Украины» для возобновления подачи горячей воды в столице Украины, заявил заместитель главы Киевской горадминистрации Петр Пантелеев, сообщает 5 октября УНИАН.

По его словам, «Киевтеплоэнерго» и «Нафтогаз» могут все же пойти на мировую. Заседание Хозяйственного суда Киева пройдет 10 октября, и если соглашение между компаниями будет заключено, то 200 котельных и ТЭЦ-6 снова получат газ. Пантелеев отметил, что без горячей воды остаются Оболонский, Подольский, Святошинский районы Киева, часть Деснянского, Днепровского и Соломенского районов.

Напомним, ранее «Нафтогаз» отказался поставлять газ государственной компании «Киевтеплоэнерго», так как администрация Киева отказывалась рассчитываться по старым долгам с «Нафтогазом».

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Проблемы ЖКХ Украины
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