Конфликты США с остальным миром ведут нефть к росту

Москва, , 12:40 — REGNUM Нефть в последнее время неуклонно растет, поднявшись уже выше $85 pа баррель, но сегодня, 5 октября, она не выйдет из коридора $85 — 85,50. В условиях неопределенности и рисков на мировых рынках из-за многочисленных вызовов по экономической и политической повестке дня стоимость может вырасти еще больше, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Аналитический центр «Сэлсбери» Владимир Пейсатый.

В то же время, продолжается разделение долей выбывающего из-за новых претензий США Ирана. Глава Минэнерго Саудовской Аравии сообщил, что страна обладает резервом для увеличения добычи на 1.3 млн. баррелей в сутки, при нехватке предложения в 2 млн баррелей. Наращивает позицию и Россия, хотя возможности уже на пределе, как и другие экспортеры.

«Можно отметить, что крепкие позиции по котировкам нефти, несмотря на рост запасов, а также небольшого дефицита предложения позволяют продолжить растущий тренд к $90 за баррель. Продолжение конфликта США с остальным миром, куда уже вошли и их вассалы, ведут к ее росту и ралли продолжается. Неопределенность на рынке самих США также добавляет нервозности участникам рынка, поскольку экспорт ресурсов оттуда становится очень непостоянной величиной», — считает эксперт.

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