Медведев поручил обеспечить компенсацию субсидий нефтезаводам за счет НДПИ

Москва, , 12:37 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам в срок до 10 октября внести поправки в налоговый маневр, которые предусматривают увеличение субсидий для нефтеперерабатывающих заводов, сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что поправки предполагают корректировку базовой цены нефтепродуктов, которые используются при расчете демпфирующей компоненты обратного акциза, с 56 тыс. рублей за 1 тонну до 50,4 тыс. для бензина и с 50 тыс. рублей за 1 тонну до 45 тыс. для дизельного топлива.

При этом половина этих расходов должна быть компенсирована за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство России намерено поддержать нефтяников рублём. Несмотря на то, что, по заявлению Медведева, повышать цены в этом году больше нельзя, правительство может увеличить лимит поддержки нефтяной отрасли.

По оценкам экспертов, новые льготы и компенсации могут обойтись государству не менее чем в 900 млрд рублей. Однако эти затраты должны окупиться дополнительными налогами, которые бюджет в будущем получит от нефтяников — это свыше 1,7 трлн рублей.

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