У Сибирского Сбербанка меняется руководство

Новосибирск, , 12:37 — REGNUM Сбербанк сообщил о структурных изменениях. Согласно информации на сайте банка, Кирилл Брель покинул пост председателя Сибирского филиала и перешёл на должность председателя Среднерусского банка организации. Его место займёт заместитель главы Сибирского отделения по корпоративному бизнесу и CIB Татьяна Галкина.

Западно-Сибирское представительство трансформируется — его головные отделения будут интегрированы в Уральский и Сибирский банки.

«Интеграция проводится в соответствии с принятой в банке Стратегией 2020 и призвана повысить эффективность управления системами банка и оптимизировать структуру управления в территориях. Также проводится ротация председателей территориальных банков, которые работают в своей должности пять и более лет. Данный шаг — новая практика для Сбербанка, который позволит применять опыт, наработанный топ-менеджерами банка на одной территории, для развития подразделений банка», — сообщается в официальном пресс-релизе.

Отмечается, что все назначения будут проведены после официального согласования кандидатур с Банком России.