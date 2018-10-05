Москва, , 12:34 — REGNUM Для отечественной валюты сегодняшний день, 5 октября, проходит в нейтрально позитивном фоне по отношению к мировым валютам. 4 октября на опасениях от новых возможных санкций рубль просел за один день по отношению к доллару и евро сильнее ожидаемого, и сегодня он возвращается к предыдущим позициям, немного укрепляясь, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Эшфорд» Роберт Алоян.

«На валютном рынке Минфин России не смог в полной мере реализовать выпуск новых ОФЗ, поэтому его влияние на котировки ослаблено. Рубль остается в коридоре 66,5−67 за доллар и 76,5−77 за евро. Для рубля появились дополнительные риски и не только от возможных новый санкций США. 4 октября Нидерланды объявили о причастности сотрудников ГРУ к кибератакам на «Организацию по запрещению химического оружия», а затем выступили США с обвинением семи российских граждан в отмывании средств и «хакерстве», — напомнил эксперт.

В то же время, более серьезные новости пришли с другого поля. Доходность десятилетних облигаций США достигла максимума с мая 2011 года после выступления главы ФРС Пауэлла. Рост американских индексов остановился и начинает коррекцию. Долговые бумаги ЕС, Японии и США распродаются все быстрее и их доходности растут уже выше экономически оправданных размеров премий эмитентов.

«В результате, участники рынков переходят из развивающихся рынков на рынок США, что приводит к снижению котировок по национальным валютам, но у России есть поддержка в виде нефти, а также превышения экспорта над импортом в этом году на 62%. Эти факторы пока сильнее, чем общая ситуация на рынках, поэтому укрепление 5 октября до конца дня продолжится», — полагает Алоян.

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