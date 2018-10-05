Пятница, 5 Октября 2018 года
13:32:00 МСК

В Кызыле обнаружен район, в котором 70 домовладений воровали энергию

Экономика

Злостных нарушителей припугнули уголовным преследованием

Кызыл, 5 октября 2018, 12:28 — REGNUM  Сразу 70 домовладений в микрорайоне Спутник (Кызыл) отключили от электричества тувинские энергетики, когда обнаружили, что ни у одного из них нет документов на подключение к электросетям, сообщает 5 октября пресс-служба Тываэнерго.

«Недобросовестные потребители электроэнергии умудряются не только расхищать электричество, но и в ночное время прокладывать провода под землей, чтобы не привлекать лишнего внимания», — сообщили на предприятии.

Отмечается, что проведенный в юго-восточной части микрорайона рейд стал одним из крупнейших за последний месяц. Кроме пресечения доступа к электричеству, жители микрорайона могут столкнуться с огромными штрафами и лишением свободы. «Бесплатно пользоваться электроэнергией специалисты компании Тываэнерго не позволят никому», — добавили в компании.

Читайте также: Тувинские энергетики припугнули должников судебными приставами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Долги за энергоресурсы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить