В Кызыле обнаружен район, в котором 70 домовладений воровали энергию

Кызыл, , 12:28 — REGNUM Сразу 70 домовладений в микрорайоне Спутник (Кызыл) отключили от электричества тувинские энергетики, когда обнаружили, что ни у одного из них нет документов на подключение к электросетям, сообщает 5 октября пресс-служба Тываэнерго.

«Недобросовестные потребители электроэнергии умудряются не только расхищать электричество, но и в ночное время прокладывать провода под землей, чтобы не привлекать лишнего внимания», — сообщили на предприятии.

Отмечается, что проведенный в юго-восточной части микрорайона рейд стал одним из крупнейших за последний месяц. Кроме пресечения доступа к электричеству, жители микрорайона могут столкнуться с огромными штрафами и лишением свободы. «Бесплатно пользоваться электроэнергией специалисты компании Тываэнерго не позволят никому», — добавили в компании.

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