Киев: нужно продолжать реформы, чтобы увеличить рост ВВП

Киев, , 12:34 — REGNUM Только продолжение реформ позволит Украине выйти на рост экономики на уровне 5−7%, заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, сообщает 5 октября УНИАН.

По его словам, Украина «много чего достигла» за последние четыре года, однако «этого недостаточно». Чтобы выйти на уровень роста ВВП 5−7%, Киев должен продолжать реформы, привлекать инвестиции, бороться с коррупцией, модернизировать производства, поддерживать малый и средний бизнес и увеличивать объемы экспорта, считает Кубив.

Напомним, после госпереворота в 2014 году Украина «добилась» повышения цен на газ для населения в 10 раз, повышения цен на услуги ЖКХ в несколько раз и массового обнищания народа.