ВВП Украины растет 10 кварталов, а экспорт товаров -19 кварталов — министр

Киев, , 12:24 — REGNUM Украина преодолела большой экономический кризис. Внутренний валовой продукт страны растет 10 кварталов, а экспорт украинских товаров — 19 кварталов подряд. Об этом 5 октября заявил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, выступая с трибуны Рады.

По его словам, Украина лишилась 20% экономики из-за действий России.

«Усилиями парламента, президента и двух правительств мы преодолели большой экономический кризис. После «революции достоинства» экономика Украины вошла в крутое пике. Россия сделала все, чтобы усилить экономический спад Украины — потеря 20% экономики, 7,2% территории, но мы выстояли… ВВП Украины растет 10 кварталов подряд. Это уже не результат низкой сравнительной базы, это результат взвешенных и скоординированных действий правительства, президента, парламента и Нацбанка Украины», — сказал Кубив.

Он сообщил, что по итогам 8 месяцев 2018 года лидерами экономического роста стали химическая отрасль — рост на 29,9% и автомобилестроение — на 17,2%.

«Прогноз остается позитивным. По итогам года рост ВВП составит более 3%. Что более важно — это не спекулятивный разогрев экономики, это реальный экономический рост. Растет экономическая промышленность, чтобы нам не говорили оппоненты, но против фактов не пойдешь. За 8 месяцев 2018 года украинские промышленники произвели продукции на 2,2% больше, чем за 8 месяцев 2017 года. За этот период химическое производство выросло на 29,9%, автомобилестроение — на 17,2%», — добавил Кубив.

При этом первый вице-премьер-министр признал, что на Украине импорт превышает экспорт почти на 3 млрд.

«Мы стали больше экспортировать. Экспорт украинских товаров растет 19 кварталов подряд… В мире на 26 млрд долл купили украинского металла, машин, оборудования, ядерных реакторов, агропродукции, IT-технологий. Украина остается важным экспортером пищевой продукции в мире. Мы стремительно наращиваем объемы экспорта продукции с добавленной стоимостью. Нас упрекают в том, что торговое сальдо ухудшается, утверждая, что импорт превышает экспорт почти на 3 млрд. Уважаемые, давайте посмотрим, что импортирует Украина — нефть, оборудование, электромашины, автомобили. Эти товары нужны для производства. Импорт растет, потому что предприниматели расширяют и модернизирует производства», — рассказал Кубив.

Он также отметил рост капитальных инвестиций в украинскую экономику.

«Украина перешла от политики выживания к политике экономического развития… За первое полугодие 2018 года капитальные инвестиции в украинскую экономику увеличились на 26,6% по сравнению с полугодием 2017 года. Почти половина из них была инвестирована в новое оборудование, машины и инвентарь», — подчеркнул Кубив.

Напомним, в сентябре 2018 года Государственная служба статистики Украины проинформировала, что с января по июль 2018 года импорт товаров превысил экспорт на 4 063,7 млн долларов. По данным Госстата, за первые 7 месяцев текущего года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 1 216,2 млн долларов по сравнению с январем-июлем 2017 года (январь-июль 2017 года отрицательное сальдо составило 2 847,5 млн долларов). При этом экспорт товаров за указанный период составил 26 876,2 млн долларов, что на 12,7% больше по сравнению с январем-июлем 2017 года.

Как сообщалось, в сентябре Нацбанк Украины опубликовал прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на 3,4%. При этом НБУ ожидает, что в 2019 году рост ВВП составит 2,5%. В то же время кабинет министров дает другие прогнозы. Правительство ожидает роста ВВП в 2018 году на уровне 3,2%. В 2019 году Кабмин прогнозирует рост на 3%, в 2020-м — на 3,8%.

Кроме того, по данным Международного валютного фонда, в ближайшие пять лет ВВП на душу населения на Украине вырастет на 50%. По состоянию на 2018 год ВВП Украины на душу населения составляет 2,82 тыс долларов, развивающихся стран — 5,49 тыс долларов, средний по миру — 11,73 тыс долларов, развитых стран — 48,97 тыс долларов. Согласно прогнозу МВФ, в 2023 году эти показатели составят 4,22 тыс долларов — для Украины (рост 50%), 7,43 тыс долларов — для развивающихся стран (рост 35%), 14,49 тыс долларов — средний по миру (рост 24%), 58,46 тыс долларов — для развитых стран (рост 19%).