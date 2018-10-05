В Казахстане создадут единую базу земельного фонда

Астана, , 12:15 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил создать единую информационную базу данных о земельном фонде и объектах недвижимости. Об этом глава государства сказал 5 октября в ходе своего послания народу.

Президент отметил, что в этом вопросе нет прозрачности и доступа информации для населения и инвесторов. Кроме того, Назарбаев поручил прокуратуре провести проверки неиспользуемых земель.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на август на территории Акмолинской области Казахстана выявлено 686,2 тыс. га неиспользуемых или нерационально используемых земель сельскохозяйственного назначения.

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