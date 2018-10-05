Лучше торговля пивом, чем дорогой бензин: эксперт о разрешениях для АЗС

Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM Связи между разрешением продавать слабоалкогольные напитки на АЗС и числом «пьяных» ДТП нет, если такое разрешение поможет станциям поддерживать рентабельность, не повышая цены на бензин — это хорошее решение, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 5 октября, член комиссии по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга Александр Холодов, комментируя сообщение о возможном разрешении продажи пива и вина на АЗС.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что в правительстве РФ принято решение вновь разрешить продажу слабоалкогольной продукции (пива и вина) на АЗС. Это должно повысить рентабельность работы АЗС, которая в настоящее время заметно снизилась из-за необходимости сохранять прежние розничные цены на топливо при постоянном росте оптовых.

Никакой связи между продажей пива на АЗС и числом «пьяных» ДТП нет. Эти напитки берут, чтобы выпить дома, или же их пьют пассажиры. Они могут купить пиво или вино в магазине, а могут на АЗС. Или мы подозреваем, что это психопаты, которые не смогут удержаться и немедленно выпьют? Конечно, свинья везде грязь найдет. Но с таким же успехом они остановятся у первого попавшегося алкомагазина.

Сейчас основной доход АЗС получают вовсе не от бензина. Один только кофе, который они продают по 100−200 рублей, приносит едва ли не столько же, сколько топливо. Именно поэтому АЗС без магазинов у нас практически не осталось. Если разрешение продавать слабоалкогольную продукцию позволит им зарабатывать, чтобы удерживать розничные цены на бензин почти на уровне оптовых, это будет нормальное решение.