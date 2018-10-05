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Объем выручки РусГидро вырос на 8,3% в первом полугодии

Экономика

Чистая прибыль в январе-июне составила 26,6 млрд рублей

Москва, 5 октября 2018, 12:01 — REGNUM  Совет директоров РусГидро утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана за 2018 год с учетом факта за первое полугодие. В соответствии с документом, объем выручки компании вырос на 8,3% в первом полугодии и достиг 82,7 млрд рублей. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что рост выручки обусловило увеличение полезного отпуска электроэнергии выше планового значения на 13,3%, а объем чистой прибыли за указанный период составил 26,6 млрд рублей.

По итогам заседания совет директоров предприятия утвердил скорректированный бизнес-план, скорректированную инвестиционную программу на 2018 год и плановые данные по объектам инвестиций и объектам нового строительства дочерних обществ. Предполагается, что это улучшит ряд финансовых показателей по итогам года.

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Гидроэнергетика
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