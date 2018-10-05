Брянские УК оказались не готовы к отопительному сезону

Брянск, , 11:58 — REGNUM Причиной внештатных ситуация при подключении многоквартирных домов к отоплению в Брянске стала неготовность отдельных управляющих компаний к началу отопительного сезона. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по данным на вечер 4 октября к теплу не были подключены 66 многоэтажек из 2,7 тыс. Кроме того, тепло пока не пришло и на некоторые социальные объекты.

Из-за неготовности управляющих компаний случаются порывы на теплотрассах, сообщили в мэрии. Порывы также мешают поступлению тепла в один из детских садов и в библиотеку на проспекте Станке Димитрова. Здесь ведутся работы по устранению аварий. Во все учреждения здравоохранения тепло уже поступило.

«По состоянию на 16:00 4 октября из 177 учреждений образования 176 отапливаются. В детский сад №111 по улице Крахмалёва вчера вечером тепло было подано, но сегодня вновь образовался порыв на теплотрассе», — сообщили 4 октября в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон в Брянске начался 1 октября. На момент подписания постановления к подаче тепла были готовы 99,7% многоквартирных домов. В семи многоквартирных домах завершался ремонт инженерных коммуникаций. Тепло должно поступить во все дома до 14 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Отопительный сезон в Брянске начнется 1 октября