Центробанк РФ обвинили в нежелании обеспечивать стабильность рубля

Москва, , 12:03 — REGNUM Банк России накопил колоссальные международные резервы, которые позволили бы ему обеспечить стабильность национальной валюты практически в любой ситуации, но вместо этого ведомство обслуживало интересы спекулянтов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя высказывание министра экономического развития Максима Орешкина, который объяснил нестабильность курса рубля обострением ситуации на глобальных рынках.

«Это тот случай, когда министр экономического развития имеет полное право сказать глупость, потому что комментируемая им сфера находится далеко за рамками его компетенции, — сказал Делягин. — Господин Орешкин к международной волатильности относится примерно так же, как я — к квантовой физике. Говоря о международной нестабильности, он тактично умалчивает о том, что, помимо этой нестабильности, на курс любой национальной валюты влияет ещё и политика национального банка».

В этой связи Делягин обратил внимание на то, что Конституция РФ предписывает Банку России обеспечивать стабильность национальной валюты.

«Я понимаю, что возможна ситуация, когда нельзя выполнить требование законодательства, — продолжил экономист. — Но Банк России накопил колоссальные международные резервы, которые позволяют ему гарантированно и при любых обстоятельствах обеспечивать железобетонную стабильность рубля. Критерий Редди гласит: международные резервы, которые необходимы для обеспечения железобетонной стабильности рубля — это квартальный импорт товаров и услуг плюс годовые выплаты по всем видам внешних долгов. В ноябре-декабре 2014 года, когда Банк России обесценил рубль вдвое, международные резервы РФ превышали критерий Редди в полтора раза. Их было достаточно для того, чтобы обеспечивать стабильность рубля. Так что девальвация была рукотворной, а Банк России обслуживал интересы спекулянтов. Иными словами, политика Банка России является не меньшим фактором дестабилизации рубля, чем международный хаос».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению министра экономического развития РФ Максима Орешкина, сегодняшняя нестабильность курса рубля является следствием обострения ситуации на глобальных рынках, однако эта нестабильность носит краткосрочный характер.

«Доходности десятилетних американских облигаций поднялись до очередного максимума — 3,2%. И в целом по всему спектру развивающихся валют у нас идёт серьёзное ослабление», — сказал министр и добавил, что курс российской национальной валюты является плавающим, именно поэтому колебания на глобальных рынках оказывают на рубль «краткосрочное влияние».

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