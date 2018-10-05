Франция: торговый дефицит в августе увеличился до 5,63 млрд евро

Париж, , 11:43 — REGNUM Дефицит торгового баланса Франции вырос до 5,63 млрд евро в августе 2018 года, сообщает Le Figaro.

В первые восемь месяцев 2018 года совокупный дефицит торгового баланса Франции достиг 42,4 млрд евро против 44,3 млрд годом ранее. В августе импорт восстановился до 46,96 млрд евро после резкого снижения (-4,7%) в июле месяце.

В то же время экспорт оставался практически стабильным (-0,1%) или 41,32 млрд евро. В августе дефицит промышленных товаров резко ухудшился, достигнув 4,31 млрд евро против 2,48 млрд в июле месяце.

Напомним, дефицит торгового баланса Франции в июле сократился более, чем прогнозировали, с 6,1 до 3,5 млрд евро.