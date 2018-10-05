На Украине решили отложить большую приватизацию

Киев, , 11:41 — REGNUM В 2018 году большая приватизация на Украине по большинству объектов проводиться не будет, заявил исполняющий обязанности фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Виталий Трубаров, сообщают 5 октября украинские «Вести».

По его словам, единственным предприятием, которое удастся продать правительству в 2018 году, станет, скорее всего, энергогенерирующая компания «Цетрэнерго». Так, правительство Украины уже утвердило начальную цену и условия продажи предприятия, аукцион пройдет в конце ноября или начале декабря 2018 года.

Остальные конкурсы по продаже в рамках большой приватизации пройдут в 2019 году, отметил Трубаров.

Напомним, начальная цена «Центрэнерго» для продажи составляет $210 млн.

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