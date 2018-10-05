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Власть отбрасывает свои же пиар-наработки: эксперт о продаже пива на АЗС

Экономика

Когда речь заходит о спасении чьих-то бизнесов, правительство готово отринуть собственные многолетние пропагандистские наработки, отмечает глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков

Санкт-Петербург, 5 октября 2018, 11:24 — REGNUM  В ряде западных стран на АЗС можно купить не только слабый, но и крепкий алкоголь, но проблема в том, что этим решением правительство ради защиты чих-то бизнес-интересов отказывается от собственных многолетних пиар-наработок, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 5 октября, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя сообщение о возможном разрешении продажи пива и вина на АЗС.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что в правительстве РФ принято решение вновь разрешить продажу слабоалкогольной продукции (пива и вина) на АЗС. Это должно повысить рентабельность работы АЗС, которая в настоящее время заметно снизилась из-за необходимости сохранять прежние розничные цены на топливо при постоянном росте оптовых.

Здесь есть две стороны проблемы. На автозаправочных станциях, к примеру, в Германии, продается алкоголь, и не только слабый. Но там можно и выпить немного, а потом сесть за руль. Ограничение продаж алкоголя по месту там не применяется. В этом смысле предложение нашего правительства выглядит не так уж странно.

С другой стороны, умиляет подход правительства: когда речь заходит о спасении чьих-то бизнесов, они готовы отринуть собственные многолетние пропагандистские наработки. К примеру, разрешить продажу пива в банках, чтобы помочь Дерипаске. Или разрешить его продажу на АЗС.

С точки зрения пиар-системы это решение — вопиющий провал. Потому что, принимая его, правительство дает понять, во имя кого в нашей стране все делается.

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Ограничения розничной продажи алкоголя
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