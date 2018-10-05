Грузооборот на ОЖД вырос за три квартала 2018 года

Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM В январе-сентябре 2018 года погрузка различных грузов на Октябрьской железной дороге (филиал РЖД) выросла на 2,1% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составила 76 млн тонн. Об этом 5 октября проинформировали в пресс-служба ОЖД.

За девять месяцев 2018 года существенно возросла погрузка цемента (+20,8%), железной руды (+5,9%), удобрений (+5,4%), строительных грузов (+4%).

За тот же период сократились погрузки нефти и нефтепродуктов (-10,6%), промышленных грузов (-8,6%), химикатов (-7,2%).

«Тарифный грузооборот за девять месяцев 2018 года составил 128,2 млрд тонно-км (+5,7% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 38,1 млрд тонно-км (+5,4%)», — добавили в пресс-службе ОЖД.

Цифры отдельно взятого сентября 2018 года имеют отрицательную динамику: погрузка в границах ОЖД составила за этот месяц 8 млн тонн, что на 2,4% меньше аналогичного периода прошлого года.