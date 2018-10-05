И налогов на 328 млн: дело о банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа»

Казань, , 10:57 — REGNUM Обанкроченная авиакомпания «ВИМ-Авиа», зарегистрированная в Сабинском районе Татарии, задолжала по налогам почти 330 млн рублей. Именно на такую сумму подала ходатайство Федеральная налоговая служба, требуя включить её в реестр кредиторов предприятия, конкурсное производство которого продлится до 26 января 2019 года. Арбитражный суд Татарии рассмотрел ходатайство и удовлетворил лишь часть претензий, увеличив долги «ВИМ-Авиа» на более чем 328,313 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 26 сентября 2018 года компания, получившая печальную известность частыми задержками рейсов, была признана банкротом, в отношении неё ввели конкурсное производство на четыре месяца. Фактически же рейсы у «ВИМ-Авиа» прекратились с октября 2017 года. По ситуации на авиапредприятии возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и в отношении бывшего руководителя, которому вменяется мошенничество. Помимо этого, временным управляющим в рамках процедуры наблюдения были обнаружены признаки преднамеренного банкротства.

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На момент объявления компании банкротом у нее было выявлено имущество по балансовой стоимости равное более 17 млрд рублей, из которых основные средства оценили на 2 165 387 000 рублей.

«Временный управляющий пояснила, что ею выявлены сделки, совершенные должником в период подозрительности. На момент проведения первого собрания в реестр требований кредиторов должника было включено в реестр: второй очереди 1 312 кредиторов на сумму 329 608 065 рублей 72 копейки основного долга и 4 212 849 рублей 77 копеек компенсации за задержку заработной платы; третьей очереди обеспеченные залогом имущества должника два кредитора с суммой основного долга 690 194 083 рубля 70 копеек и 68 882 600 рублей 69 копеек санкций; третьей очереди как не обеспеченные залогом имущества должника 89 кредитором с суммой требований основного долга 11 044 144 117 рублей 73 копейки и 3 840 564 651 рубль 37 копеек пени/штрафы», — отмечалось в решении суда, которым компания была объявлена банкротом.

Кредиторы авиапредприятия продолжают обращаться в суд с ходатайствами о включении их в реестр. В числе них отметилась и ФНС, чьё требование Арбитражный суд РТ удовлетворил частично.

Ведомство отметило в своём ходатайстве, что у ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» имелась задолженность в размере 332 669 854 рублей 45 копеек, из которых: 296 832 824 рубля 04 копейки основного долга, 14 304 969 рублей 06 копеек пени и 21 532 061 рубль 35 копеек штрафа.

«Согласившись частично с доводами временного управляющего уполномоченный орган уточнил размер требований к должнику уменьшив его до 329 507 975,11 рублей», — отмечается в определении суда.

В итоге суд решил включить требование Федеральной налоговой службы в реестр кредиторов в составе второй очереди частично — в размере 241 874 849,12 рубля задолженности, в составе третьей очереди в размере 51 796 095,58 рубля долга, 13 111 462,72 рубля пени и 21 532 061,35 рубля штрафа. А в остальной части требований было отказано.