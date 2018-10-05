Соглашение о средствах «Интеррег. Регион Балтийского моря» внесено в ГД

Москва, , 10:40 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию соглашение между правительством РФ, Европейской комиссией и правительством Германии о финансовых взносах Российской Федерации и Европейского союза в целях обеспечения реализации программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014—2020 годов на территории Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

Программой предусматривается сотрудничество в сферах транспорта, экологии, образования, инвестиций и новых технологий.

Программа является инструментом реализации совместных трансграничных проектов субъектов РФ, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, государств ЕС и Норвегии для сбалансированного социально-экономического развития Балтийского региона, отмечают в правительстве.

«Такой формат межрегионального сотрудничества служит эффективным инструментом решения вопросов регионального значения, дополнительным источником финансирования региональных инициатив», — отмечается в сопроводительных документах.