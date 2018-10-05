Последняя здравница Хабаровского края перестала принимать пациентов

Хабаровск, , 10:43 — REGNUM Старейший и крупнейший санаторий «Уссури» в Хабаровском крае перестал принимать пациентов. Санаторий банкрот, зарплату работники не получают с января 2018 года, у оздоровительного учреждения нет средств даже на приобретение мазута, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Мы приостановили прием больных по обязательному медицинскому страхованию. Есть определенные стандарты по оказанию медпомощи, в том числе и коммунальные услуги. Мазут, необходимый для горячего водоснабжения и отопления, перестали завозить. Нет денег, да и откуда они будут, если средства на топливо поступают от клиентов, которых нет», — привело слова председателя краевого объединения профсоюзов Галины Кононенко ИА ДВ-Новости

Ситуации с санаторием «Уссури» не один день и даже не один год. Спасти здравницу пытались краевые власти. Однако акционеры, в числе которых Крайсофпроф и работники санатория передать акции правительству региона не соглашались.

Работникам принадлежит 48% акций и они, по словам Галины Кононенко, заняли выжидательную позицию. Сейчас профсоюзы готовы передать свою часть акций правительству, осталось дождаться согласия владельцев остальных акций.

Новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в курсе ситуации с «Уссури», он провел предварительные встречи, но решения по здравнице пока нет. Между тем не за горами зима и огромный комплекс с перемороженной системой отопления может очень быстро перейти в разряд руин.

Как сообщало ИА REGNUM, санаторий «Уссури» был построен в 1961 году и за время своей работы поставил на ноги десятки тысяч пациентов после инфарктов и инсультов. Это единственный в ДФО профильный санаторий, занимавшийся восстановлением таких больных. Теперь «Уссури» сам «при смерти». Когда — то коллектив «Уссури» насчитывал более 500 человек, по данным на июнь 2018 года там осталось всего 106 работников, которые не видели зарплату с января 2018 года. В санатории почти не осталось врачей.

«Уссури» стал жертвой модернизации здравоохранения. Из-за новых стандартов, предъявляемых к реабилитации, число больных резко сократилось. Число спасенных после инфарктов и инсультов в Хабаровском крае, соответственно, тоже. Более чем полувековой опыт санатория, поставившего на ноги огромное количество людей, оказался не в счёт. Чиновники Минздрава РФ однажды сели и посчитали. И число россиян, которым положена реабилитация в санатории после инфаркта и инсульта по полису ОМС, резко сократилось. Тут тебе и статистика хорошая, и бюджету экономия — красота!

Между тем, в Хабаровском крае смертность превышает рождаемость. В 2013 году умерших оказалось на 1302 больше, чем родившихся. Чаще всего жители региона умирают именно от сердечно-сосудистых заболеваний.