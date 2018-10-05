Грузия получит 74 млн евро на поддержку реформ в секторе энергетики

Афины , , 10:31 — REGNUM Правительство Грузии получит 74 миллиона евро на поддержку реформ, запланированных в секторе энергетики. По информации министерства финансов Грузии, финансовые ресурсы выделят стране Кредитный банк реконструкции Германии KfW (49 млн евро) и агентство развития Франции ADF (25 млн евро).

Соответствующие соглашения 4 октября в Тбилиси подписали министр финансов Иванэ Мачавариани, директор KfW по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Олаф Цимелка, посол Франции в Грузии Паскаль Менье и руководитель регионального офиса ADF на Южном Кавказе Гаэле Асаяг. На церемонии подписания документов в минфине присутствовал министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия.

Финансовые ресурсы будут выделены Грузии в рамках подписанной 14 мая 2018 года Грузией, KfW и ADF декларации о намерениях «О финансовом сотрудничестве Германии и Франции с Грузией».

Согласно этой декларации, Кредитный банк реконструкции Германии и Агентство развития Франции готовы поддержать проведение правительством Грузии реформ в секторе энергетики и сотрудничать с Грузией в этой сфере в рамках 4-летней программы (рассчитанной на период 2018—2021 годов).

Поддержку Грузии в этом направлении окажет и Евросоюз, который выделит грант на сумму 8,5 млн евро c Cоседской инвестиционной платформы (NIP). Эта сумма будет направлена на программу технической помощи, сообщает минфин.