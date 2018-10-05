Банк Эстонии: нерезиденты не проводили через Эстонию 900 млрд евро

Таллин, , 10:10 — REGNUM Общая сумма международных платежей, совершенных через эстонские банки в период 2008—2015 года, составляет 900 млрд евро и включает в себя платежи, совершенные как резидентами, как и нерезидентами Эстонии в рамках экспортно-импортных операций, а также обычных финансовых сделок, таких как приобретение ценных бумаг. Об этом сообщает эстонская общественно-правовая телерадиокорпорация ERR со ссылкой на Банк Эстонии.

Данное заявление было распространено в четверг Банком Эстонии в комментарии на публикацию агентства Bloomberg, согласно которой нерезиденты провели через эстонские банки 900 млрд евро в период 2008—2015 годов.

«Если эстонское предприятие продает молоко в Литву или концерн электроники получает финансовые переводы из Швеции, то мы имеем дело с трансграничным платежом. Поэтому утверждение Bloomberg о том, что платежи нерезидентов составляют 900 млрд евро — ошибочно», — пояснил Банк Эстонии.

«В эту сумму входят платежи нерезидентов, но не только они. Мы имеем дело с международными платежами, а в условиях открытой экономики в Эстонии как у небольшого государства, высокий уровень импорта и экспорта. В случае экспорта и импорта финансовые средства пересекают границу. С 2008 по 2015 год на счета клиентов эстонских банков поступило 442 млрд евро. В свою очередь, общая сумма внешних платежей составила 446 млрд евро», — говорится в комментарии.