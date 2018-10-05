Латвия не обещал Литве, что не будет закупать энергию с БелАЭС

Рига, , 10:08 — REGNUM В ходе рабочего визита в Ригу глава МИДа Литвы Линас Линкявичюса провел встречу со своим коллегой Эдгарсом Ринкевичсом, обсудив развитие двустороннего и регионального сотрудничества, вопросы безопасности в регионе, Brexit и вопрос по будущему бюджету Евросоюза.

На пресс-конференции по итогам встречи с Ринкевичсом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Вильнюс надеется, что Латвия поддержит Литву в вопросе об Островецкой АЭС в Белоруссии, передает Baltic Course.

Однако, отмечается, что Ринкевичс ушел от прямого обсуждения темы закупок электроэнергии, заявив, что вопрос БелАЭС обсуждается и с литовской, и с белорусской стороной, и отметил необходимость максимального обмена информацией, касающейся вопросов безопасности. Таким образом, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс не стал обещать литовской стороне, что Латвия не будет в будущем закупать энергию со строящейся БелАЭС.

Напомним, ранее в 2016 году Литва предлагала Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии договориться о недопущении на рынок ЕС электроэнергии с БелАЭС, которую считает небезопасной. Также в 2017 года Литва приняла закон по запрещению покупки электроэнергии с БелАЭС.

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Однако, как ИА REGNUM сообщало ранее, запрет со стороны одного члена, не распространяется на весь ЕС, из-за чего Литва не сможет, например, навязать соседней Латвии бойкот электроэнергии с БелАЭС, если только этого не захочет сама Латвия.

Если двусторонние отношения Белоруссии и Литвы продолжают постепенно ухудшаться, то у Минска с Ригой наоборот наблюдается подъем в различных сферах. В Риге прагматично подходят к развитию энергетического диалога с Минском, во главу угла ставя собственную экономическую выгоду.